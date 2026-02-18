Diş teknisyenliğini bıraktı: Hayatını kurtlara adadı

İlk yasal şahin üretimini gerçekleştirdi





Yalnızca kurt köpekleri değil, yırtıcı kuşlar da beslediğini kaydeden Murat Beysun, 3 şahin ve 1 kartalı bulunduğunu ifade etti.





Şahinlerinden bir çifti eşleştirerek Türkiye'de ilk yasal şahin üretimini gerçekleştirdiğini anlatan Beysun, "Toyga da onlardan biri. Ayak yüzük numarası 58 ile başlıyor. Bu benim için gurur verici bir olay." diye konuştu.





Yırtıcı kuşlarla tanışmasının ilginç bir hikayeye dayandığını söyleyen Beysun, Almanya'dan gelen bir arkadaşının kendisine "Tilla" adlı kuşu hediye ettiğini dile getirdi.