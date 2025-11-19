Yeni Şafak
Diyarbakır’da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

20:4719/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Diyarbakır Bismil karayolunda iki otomobil, TIR, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada üç kişi öldü yedi kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Bismil karayolu kırsal Başaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, TIR, kamyonet ve minibüs çarpıştı.

Zincirleme kazanın ardından TIR, tarlaya devrilirken kamyonet bir otomobilin üzerine yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde araçlardaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi. 

Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 

 Güvenlik güçleri karayolunda kontrollü geçiş sağlarken, cenazeler de işlemlerinin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Diyarbakır
#Trafik kazası
#Ölüm
