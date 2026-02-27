Yeni Şafak
Doğum günü sürprizi: AK Parti Gençlik Kolları 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

00:0327/02/2026, Cuma
DHA
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü kutladı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve gençlik kolları üyeleri Ankara'daki iftar programının ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşıladı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan heyet, Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan adına Türk Kızılay aracılığıyla bugün Gazze'de verilen 1000 kişilik iftarın sertifikasını hediye etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisine tezahüratta bulunan gençleri selamladı.

Erdoğan, doğum gününü kutlayan ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan gençlerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

#AK Parti
#Gençlik Kolları
#Recep Tayyip Erdoğan
#Doğum günü
