Doğum izinleri köklü şekilde yeniden düzenleniyor: Çalışan anne baba adayları müjde

10:321/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Türkiye'de azalan doğum oranları bir süredir ülke gündeminde yer alıyordu. Anne baba adaylarını teşvik edici hamleler için düğmeye basıldı. Hükûmet, uzun süredir beklenen düzenleme için taslağı hazırladı. Kadınların analık izni süresi ciddi oranda artırılırken, eşi doğum yapan babalar için tanınan hak da genişletiliyor. İşte henüz taslak olan yeni düzenlemeye ilişkin merak edilenler.

Hükûmetten tarihi adım... Türkiye'de azalan doğum oranlarına çare olacak, memur kadın ve erkekler için doğum izni sürelerini kökten değiştiren yeni bir düzenleme yolda. 

İZİN SÜRELERİ ARTIYOR


Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye’de son yıllarda azalan doğum oranlarının artırılmasını teşvik etmek için hükûmet, uzun süredir tartışılan kadınların doğum izni sürelerini artıracak düzenleme için düğmeye bastı. Hazırlanan taslakta, kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilmesi öngörülüyor.

Peki Mevcut Durum Neydi? Mevcut mevzuatta izin süreleri, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenmesine ilişkin hüküm de uygulanmaya devam edecek.

SÜRE BABALAR İÇİN DE ARTACAK


Eşi doğum yapan babalara verilen izin de artırılıyor. Bu kapsamda hâlen erkek memurlara eşinin doğum yapması hâlinde verilen 10 günlük izin 15 güne çıkarılıyor.


Taslakta ayrıca, 3 yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilmesi de düzenleniyor.

Taslağın gerekçesinde, son yıllarda doğum oranlarının azalması ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kriterlerinde ‘çok yaşlı nüfus’ statüsünde yer almaya başlamış olması göz önünde bulundurulduğunda, doğum izninin artırılması ile nüfus politikasının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

