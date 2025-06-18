Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşanan korku dolu anlar, ucuz ve kalitesiz ithal gıda ürünlerinin çocukları nasıl tehlikeye attığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir marketten alınan Dubai çikolatasından çıkan madde, 6 yaşındaki küçük bir kızın neredeyse hayatına mal oluyordu. Olayı fark eden anne, küçük kızı son anda kurtardı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşayan aile, çocuklarına Dubai çikolatası aldı.
Çikolatayı yemeye başlayan 6 yaşındaki çocuk nefes almakta zorlanınca paniğe kapılan anne, hemen müdahale ederek boğazında takılan yabancı cismi çıkardı.
Çikolatadan çıkan plastik parça, hem aileyi hem de sağlık ekiplerini dehşete düşürdü.
'Ölümle sonuçlanabilirdi'
"Eşim beni aradı, çocuk nefes almakta zorlanıyordu. Müdahale ettik ve ağızdan çıkardıklarında plastik parça olduğunu gördük. Eğer zamanında fark edilmeseydi, bu yabancı cisim nefes borusunu tamamen tıkayabilir, mide asidi eritemediği için bağırsaklarda ciddi tıkanmalara yol açabilirdi. En kötü senaryoda ise ölümle sonuçlanabilirdi. Allah’a şükür ki kurtardık."
Kurttekin, yetkililere seslenerek denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini vurguladı:
"Denetimler olmazsa benzer ya da daha kötü vakalarla karşılaşabiliriz. Bu sadece bizim ailemizin başına gelen bir şanssızlık değil, ülkemizde yaşanabilecek büyük bir risk."
Gıda güvenliği uzmanları ise benzer ithal ürünlerde kaçak veya yetersiz denetimlerin, halk sağlığını tehdit eden ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyardı.
Özellikle çocukların sağlığı için ürünlerin içeriği ve hijyen standartlarının sıkı şekilde kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor.
Diyarbakır’da yaşanan bu olay, tüketicilerin bilinçlenmesi ve yetkililerin daha titiz denetim yapması için önemli bir uyarı niteliğinde.
Uzmanlar, benzer vakaların yaşanmaması için ürün denetimlerinin sıkılaştırılması çağrısında bulundu.