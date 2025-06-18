'Ölümle sonuçlanabilirdi'





"Eşim beni aradı, çocuk nefes almakta zorlanıyordu. Müdahale ettik ve ağızdan çıkardıklarında plastik parça olduğunu gördük. Eğer zamanında fark edilmeseydi, bu yabancı cisim nefes borusunu tamamen tıkayabilir, mide asidi eritemediği için bağırsaklarda ciddi tıkanmalara yol açabilirdi. En kötü senaryoda ise ölümle sonuçlanabilirdi. Allah’a şükür ki kurtardık."