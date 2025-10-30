Dünyanın en tehlikeli yolu: 'Derebaşı Virajları' sonbahar renklerine büründü

Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı üzerindeki Derebaşı Virajları, sonbahar renklerine büründü.
Derebaşı Virajları, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'ndaki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlıyor.
Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan bir site tarafından yaklaşık 10 yıl önce, "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, sarp kayalıklar üzerinde bulunan ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin virajıyla sürücüleri zorluyor.
Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı üzerindeki Derebaşı Virajları, sonbahar renklerine büründü.