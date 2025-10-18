Yeni Şafak
E-5'te korku dolu anlar: Seyir halindeki İETT yoldan çıktı

E-5'te korku dolu anlar: Seyir halindeki İETT yoldan çıktı

18/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
IHA
İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde seyir halindeki İETT Özel Halk Otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yoldan çıktı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaza, sabah erken saatlerde E-5 karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT Özel Halk Otobüsü kayarak yoldan çıktı.


Yan dönen otobüste ölen ya da yaralanan olmazken, trafik aksama yaşandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.


Görüntülerde, otobüsün kayması ve yoldan çıkması yer aldı.

İŞTE KORKU DOLU O ANLAR

