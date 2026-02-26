Edirne’de taşkın suları çekiliyor

Bahçesindeki arı kovanlarına dahi ulaşamadığını ifade eden Akpınar, suyun yalnızca tarım alanlarını değil, tarımsal ekipmanları da etkilediğini söyledi. Traktörle araziye girmek istediklerini ancak bunun mümkün olmadığını belirten Akpınar, "Kabinin içine kadar su dolmuş. Araziye girilemiyor. Yarın giderim diyorsun ama su çekilmeden mümkün değil" diye konuştu.



