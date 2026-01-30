Eksi 25 derecede hayat durma noktasına geldi: Kentte her şey dondu

Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesiyle birlikte adeta hayat durma noktasına geldi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, günlük yaşamı olduğu kadar ulaşım ve altyapıyı da etkiledi.

1 /13 Soğuk havanın etkisiyle araçlar çalışmadı, birçok sürücü sabah saatlerinde kontak çevirmekte zorlandı. Uzun süre park halinde kalan araçların motorları donarken, yakıt hatlarında buzlanma meydana geldi. Kent genelinde iş yeri ve evlerin camları buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

2 /13 Dondurucu soğuklar nedeniyle su sayaçları ve tesisatlar dondu, bazı mahallelerde su kesintileri yaşandı. Belediye ve ilgili kurumlar, arızalara karşı ekiplerini sahaya yönlendirirken, vatandaşlara su sayaçlarını ve açıkta kalan boruları koruma altına almaları yönünde uyarılar yapıldı.

3 /13 Soğuk hava ulaşımı da olumsuz etkiledi. Buzlanma ve yer yer sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması çağrısında bulundu. Ana arterlerde tuzlama ve küreme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

4 /13 Yetkililer, dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını, kalın giyinmelerini ve yaşlılar ile sokak hayvanları konusunda duyarlı olunmasını istedi. Kentte etkisini sürdüren soğuk hava, kışın en sert günlerinden birinin yaşanmasına neden oldu.

