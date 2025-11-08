Yeni Şafak
Elazığ’da kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları 72'nci saatte de gece boyunca sürüyor

8/11/2025, Cumartesi
Elazığ’da kayıp 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları üçüncü günde gece saatlerinde de sürüyor.

Elazığ’da kayıp 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’i arama çalışmaları 72. saatinde de gece boyunca devam ediyor. AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri bölgede arama alanını genişleterek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


 Ekip sayısının artırıldığı bölgede aramalar hem karadan hem de dron ile havadan yürütülüyor.

"Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı"


AFAD Elazığ Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, " Veysel Bilen çocuğumuzun kaybolmasının üzerinden 3 gün geçti. Gündüz saat 8 civarında başladığımız arama kurtarma çalışmaları gece boyunca da devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü, UMKE, AFAD ve Kızılay ekipleri bölgede büyük destek sağlıyor...

Şu ana kadar herhangi bir ize ya da emareye rastlanmadı, arazi taraması sabaha kadar devam edecek. Sabah saatlerinde yaklaşık 250 gönüllü ile belediye ve karayolları ekiplerinin de katılımıyla çalışmalara yeniden başlanacak" dedi.

Öte yandan, Olay, önceki gün merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen, öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı. Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen’i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK, UMKE, Su Altı Arama Kurtarma, Polis Özel Harekat ve jandarma ekibi sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlatmıştı.

