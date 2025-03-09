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Elden kira alma dönemi bitiyor: Hem ev sahibi hem de kiracıya ceza yolda

Elden kira alma dönemi bitiyor: Hem ev sahibi hem de kiracıya ceza yolda

12:589/03/2025, الأحد
G: 9/03/2025, الأحد
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Kira fiyatlarındaki fahiş artış sonrası harekete geçen Maliye, kiraların elden alınıp verilmesine karşılık yeni bir düzenleme yaptı. 5 iş günü içerisinde bildirmediği takdirde kiracı da ev sahibi gibi cezaya çarptırılacak.

Maliye düğmeye bastı

Kira fiyatlarındaki fahiş artış sonrası bazı ev sahipleri, vergiden kaçınmak için farklı yollara başvurmaya başladı. Kimileri kontrat yapmadan evini boş gösterirken, kimileri de kiranın bir kısmını banka yoluyla, bir kısmını elden alarak vergiden kaçıyor. Ancak Maliye, bu oyunlara son vermek için düğmeye bastı. CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan şikâyetler üzerine incelemeler derinleştirildi.

Ev sahiplerine ağır cezalar yolda

Tapu kayıtları, banka hesapları ve saha araştırmalarıyla kayıt dışı kira gelirlerini tespit eden ekipler, ağır cezalar kesmeye hazırlanıyor. Ev sahiplerinin yüksek vergi ödememek için geliştirdiği bu yöntemler, kiracıları da zor durumda bırakıyor. Bazı ev sahipleri, kira bedellerini resmi kayıtlara düşük gösterirken, bazıları ise hiç kontrat yapmadan kiracıları evlerinde oturtuyor.

Kiracılar da ceza ödeyebilir

Yeni düzenlemeye göre sadece ev sahipleri değil, kiracılar da cezadan kaçamayacak. Eskiden yalnızca iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem de ev sahibine ceza uygulanırken, artık konut kiralarında da aynı yaptırım söz konusu. 500 TL üzerindeki kira ödemelerinin tamamının banka veya PTT üzerinden yapılması şart! Aksi halde her iki taraf da büyük cezalarla karşılaşabilir.

Banka veya PTT şart

Kiracıların, ev sahibi kabul etmese bile ödemelerini banka veya PTT yoluyla yapmaları gerektiği konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Üstelik ödeme elden yapıldıysa, kiracının bunu 5 iş günü içinde yetkililere bildirme hakkı var. Aksi takdirde o da cezaya çarptırılacak.

20 milyon TL'ye kadar ceza var

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasaya göre, kira ödemelerini elden yapan veya alan herkese ceza kesilecek. Her bir tespit için kira bedelinin yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak ve bu tutar en az 5 bin TL olacak. Üstelik bir takvim yılı içinde bu cezanın üst sınırı tam 20 milyon TL’ye çıkarıldı.

#Ev sahibi
#Kira
#Ceza

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Kirayı elden alan da veren de yandı: 20 milyon liraya kadar ceza kesilecek