Elden kira alma dönemi bitiyor: Hem ev sahibi hem de kiracıya ceza yolda

Kiracılar da ceza ödeyebilir

Yeni düzenlemeye göre sadece ev sahipleri değil, kiracılar da cezadan kaçamayacak. Eskiden yalnızca iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem de ev sahibine ceza uygulanırken, artık konut kiralarında da aynı yaptırım söz konusu. 500 TL üzerindeki kira ödemelerinin tamamının banka veya PTT üzerinden yapılması şart! Aksi halde her iki taraf da büyük cezalarla karşılaşabilir.