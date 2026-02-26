Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan bir gecede beyaza büründü: Kardan 524 köy yolu kapandı

Erzincan bir gecede beyaza büründü: Kardan 524 köy yolu kapandı

09:3826/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Erzincan'da, gece başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. 524 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İlk ve orta dereceli okulların ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde de eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 12’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. Erzincan’da ağaç ve binaların üzerleri karla kaplandı. Belediye ekipleri de ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.



Kar sebebiyle ilk ve orta dereceli okulların ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde de eğitime 1 gün ara verildi.



Rektörlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle Senato kararı ile 26 Şubat 2026 Perşembe günü üniversitemizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personellerimiz, ayrıca engelli ve hamile çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte izinli sayılacaktır” denildi.



Bu arada kar yağışı sebebiyle 524 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. (DHA)



#erzincan
#kar
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Çorum Kargı sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi