Erzincan bir gecede beyaza büründü: Kardan 524 köy yolu kapandı

Rektörlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Senato kararı ile 26 Şubat 2026 Perşembe günü üniversitemizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personellerimiz, ayrıca engelli ve hamile çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.








