Erzurum'da feci kaza: Küçük çocuk arabanın altında can verdi

Erzurum'da bir aracın üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğun cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

1 / 4 T.D. (66) idaresindeki 07 ERZ 78 plakalı suv tipi araç, Rabiana Mahallesi'nde bir sitenin garajından çıktıktan sonra yokuş bitiminde yol üzerinde oturan A.C'nin (5) üzerinden geçti.





2 / 4 A.C'nin yanında bulunan bir çocuk da aralarındaki mesafe dolayısıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 / 4 Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

A.C'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.