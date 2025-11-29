Yeni Şafak
Erzurum'daki örtü yangını söndürüldü

Erzurum'daki örtü yangını söndürüldü

23:2229/11/2025, Cumartesi
DHA
Erzurum'un Oltu ilçesine çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Süleymanlı Mahallesi kırsalındaki ağaçlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

