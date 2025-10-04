Yeni Şafak
Eskişehir’de bekçiye balta çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

23:094/10/2025, Cumartesi
G: 5/10/2025, Pazar
IHA
Eskişehir’de bekçiye balta çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 21.50 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Çalışanlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bir bekçi personeli ve vatandaş arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar arasında arbede çıktı. Olay sırasında bir şahsın bekçiye balta çektiği iddia edildi. Bekçi, şüpheli ile beraberindeki gruba biber gazıyla müdahale etti.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda Motorize Yunus Timi, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Balta çektiği öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Muhabirlerin "Bekçiye baltayla mı saldırdın?" sorusunu üzerine şüpheli, "Kimse saldırmadı" dedi. Olayı yara almadan atlatan bekçinin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


