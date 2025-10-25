Fatih Sultan Mehmed'in fermanıyla kurulmuştu: İstanbul'un simgelerinden 571 yıllık Fener Rum Okulu boşaltılıyor

90 gün içinde okulun boşaltılması istendi. Okul müdürü, restorasyon masraflarını karşılayamayacaklarını söyledi. 10 milyon euronun üzerinde bir restorasyon masrafı var. 30 öğrencisi var. Bir kurumun burayı restore etmesi lazım. Okul bu bütçeyi karşılayamaz. 150 yıllık bir okul ve ayrıca İstanbul’un simgelerinden biridir. 1 milyonu aşkın Marsilya tuğlası kullanılmıştır bu da İstanbul’da eşi benzeri görülmeyen bir özellik. Okul, 4 kattan oluşuyor, 3 bin metrekare kullanım alanı var. Yılların getirdiği yorgunluktan dolayı bazı kısımlarda yıpranmalar var. Tabii geniş kapsamlı restorasyondan sonra okul eski, görkemli günlerine geri dönecektir" dedi.