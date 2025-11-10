Fay kırığıyla oluşup zamanla şekillendi: Kapadokya'nın devamı olan bir bölge! Doğaseverlerin uğrak noktası oldu

"KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR"





Kanyon hakkında bilgi veren KAYOTED Genel Sekreteri Ümit Akyürek, "Kayseri Yeşilhisar Kapadokya alanında bulunan Avla Kanyonundayız. Burası, Türkiye'nin en güzel kanyonlarından biri. Keşfedilmeyi bekliyor. Özellikle komşu illerimiz Adana, Mersin ve civar illerimizdeki tüm doğaseverleri hafta sonları buraya bekliyoruz. Eminim ki buraya gelenler, tekrar bir daha gelmek için sabırsızlanacaklardır. Doğal bir alan. En güzel yürüyüş rotaları ve orta zorlukta güzel bir parkur var. Soğanlı, Kapadokya'nın devamı olan bir bölge. Yakın bir zamanda çok güzel bir turizm merkezi olacağına inanıyoruz. Bununla ilgili Sayın Valimizin önderliğinde, Kayserili turizmseverler ve özellikle KAYOTED Otelciler Derneği'nin güzel çalışmaları var. Biz de ülkemizin, ilimizin değerli, güzel bir bölgesi olan Soğanlı Vadisi'nde, Avla Kanyonu'nda hafta sonu eğitimci, öğretmen ve sağlıkçı arkadaşlarla güzel bir sonbahar gününde yürüyüş yaptık" dedi.