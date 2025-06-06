Gaziosmanpaşa'da kanalizasyondan gelen kurban kanı iki daireyi bastı

'Lağım gibi aktı geldi'





Daha yeni evlendiğini ve eşinin hamile olduğunu söyleyen daire sakini Hasan Kurban, "Sabah kalktım, tuvalete baktığımda her yer kandı. Annemin yanına gidecektik, gidemedik. Her yer kan içinde, rezillik. Sabah 09.00'dan beri kanı temizlemeye çalışıyoruz. Tuvaletten lağım gibi kan geldi. İSKİ 2-3 saat sonra geldi. Eşyalarımızın hepsini attık" dedi.



