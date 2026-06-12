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Gecekonduda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü: Kundaklama şüphesi araştırılıyor

Gecekonduda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü: Kundaklama şüphesi araştırılıyor

23:0012/06/2026, Cuma
IHA
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Kocaeli’de gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürürken, ev sahibinin kundaklama iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Yangın, Derince ilçesi Sırrı Paşa Mahallesi Acar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalleyi kısa sürede yoğun duman kapladı. Mahalle sakinleri panikle dışarı çıkarak sokağa döküldü. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Evin kiraya verildiği ancak kiracının iş sebebiyle evde bulunmadığı öğrenildi. 

 Ev sahibi, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğinden şüphelendiğini ifade etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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