Giresun Adası'nın turizm potansiyeli açığa çıkarılacak

Vali Serdengeçti, adanın, kentin turizm potansiyelini daha da büyüteceğini söyledi.





Adaya ilginin artacağını belirten Serdengeçti, "Giresun Adası, Karadeniz açısından, bölge turizmi açısından ciddi bir arzuyla görülmesi, gezilmesi gereken bir nokta olarak hem insanlarımızda hem turizm ajanslarında var olacak. Bu bağlamda Giresun Adası'nı yıllık 300-400 bin insanın ziyaret edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.