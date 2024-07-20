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Giresun sağanağa teslim: Bir ev yan yattı

08:22 - 20/07/2024 Cumartesi
AA

Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.


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Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı.

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Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi. Karayolları ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

#Giresun
#Espiye
#Sağanak
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