Gizli değil çok açık

Tasarruf tedbirleri sonuç verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf genelgesi kapsamında kamu araçlarında ciddi bir azaltıma gidildiğini ve Merkez Bankası'nın rezerv kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlandığını açıkladı. Deprem vergilerinden 224 milyar lira toplandığını belirten Şimşek, bugüne kadar afet harcamalarının 3,6 trilyon liraya ulaştığını vurguladı.