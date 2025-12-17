Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Tasarruf tedbirleri sonuç verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf genelgesi kapsamında kamu araçlarında ciddi bir azaltıma gidildiğini ve Merkez Bankası'nın rezerv kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlandığını açıkladı. Deprem vergilerinden 224 milyar lira toplandığını belirten Şimşek, bugüne kadar afet harcamalarının 3,6 trilyon liraya ulaştığını vurguladı.
Gizli değil çok açık
İmamoğlu’nun yolsuzluklarına siper olan CHP lideri Özel, “gizli tanık” dediği Ahmet Taşçı’nın ifadesini geri çekmesinden hareketle, davanın çöktüğünü bile savunmaya başladı. Ancak soruşturmanın birkaç “gizli tanık” üzerine kurulmadığını herkes biliyor. Para transferleri, ihale evrakları, HTS kayıtları bir yana İmamoğlu’nun A takımı dahil tam 76 kişi isimlerini de açıklayarak yüzyılın yolsuzluğunu anlattı.
Namağlup takip
Kadıköy’de Konyaspor’u 4 golle geçen Fenerbahçe, 16 haftadır süren yenilmezlik serisini korurken; Tedesco yönetiminde hücum gücü ve istatistikleriyle ligin zirvesine göz kırptı.