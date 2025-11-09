Güllü öldürüldü mü? Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile son WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Cenaze sonrası Bircan ile Tuğyan arasında geçen konuşmayı da aktaran tanık, Tuğyan’ın kendisine “abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla” dediğini söyledi. Bircan, bu sözler üzerine hiçbir şey söyleyemediğini ve korktuğu için bugüne kadar susmak zorunda kaldığını belirtti.