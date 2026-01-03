Yeni Şafak
Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü: Yol ulaşıma kapandı

Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü: Yol ulaşıma kapandı

16:393/01/2026, Cumartesi
DHA
Hakkari - Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresine düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Çığ uyarısının yapıldığı kentte, Hakkari-Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Taşbaşı köyü mevkisinde çığ düştü, yol ulaşıma kapandı. 

İhbarla bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. 

Yetkililer, çığ riskinin bölgede devam ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

