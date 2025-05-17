Hamas'ın teklifini Türkiye iletti

Nükleerde 4. nesil teknoloji arayışı

Akkuyu’da bu yıl elektrik üretmeye hazırlanan Türkiye, bundan sonraki nükleer enerji santrallerini daha ekonomik, daha güvenli ve daha verimli avantajıyla öne çıkan dördüncü nesil reaktör teknolojiyle kurmayı hedefliyor. Süreci titizlikle yürüten Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ), küresel nükleer enerji gündeminde önemli bir yer tutan küçük modüler reaktör (SMR) teknolojileriyle ilgili de ön fizibilite raporları hazırlıyor.