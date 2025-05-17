Hamas'ın teklifini Türkiye iletti

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Nükleerde 4. nesil teknoloji arayışı
Akkuyu’da bu yıl elektrik üretmeye hazırlanan Türkiye, bundan sonraki nükleer enerji santrallerini daha ekonomik, daha güvenli ve daha verimli avantajıyla öne çıkan dördüncü nesil reaktör teknolojiyle kurmayı hedefliyor. Süreci titizlikle yürüten Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ), küresel nükleer enerji gündeminde önemli bir yer tutan küçük modüler reaktör (SMR) teknolojileriyle ilgili de ön fizibilite raporları hazırlıyor.
Ateşkesin ilk adımı Türkiye'den
Türkiye, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı durdurmak için diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya devam ediyor. Hamas’ın ‘sürekli barış’ için hazırladığı 4 maddelik teklifi ABD yetkililerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ilettiği öğrenildi. Teklif, Hamas’sız bir Gazze yönetimi, 7 yıllık ateşkes, esirlerin bırakılması gibi unsurlar içeriyor.
Seçim Eylül'de
Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 11 sezona çıkacak olan Fenerbahçe’de taraftarların tepkisi ve olağanüstü seçimli genel kurul için başlatılan imza kampanyası sonuç verdi. Baskılara dayanamayan Ali Koç yönetimi kongre kararı aldı. Seçim Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek.