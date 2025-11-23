Hamsi bolluğu festivali geri getirdi

Hamsinin bu sezon çok bol olması sayesinde festivalin yeniden düzenlenebildiğini belirten Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, belediye başkanlığındaki altıncı yılını doldurduğunu ve görev süresinde festivalin üç kez yapılabildiğini hatırlatarak, "Bu sene hamsi çok bol oldu. Mevla’ya şükür ediyoruz. Hamsi pahalı olduğu yıllarda festival yapamıyoruz; o yüzden iki yılda bir düzenleniyor. Bu, görev süremizdeki üçüncü festivalimiz" dedi.



