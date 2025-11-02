Yeni Şafak
32 ilde etkili olacak: Meteoroloji'den kritik uyarı

12:272/11/2025, Pazar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu açıkladı. Ülke genelinde sağanak bekleniyor, İstanbul dahil 32 il için tarih verildi. Meteoroloji yetkilileri, özellikle bu illerde yaşayan vatandaşları ani hava değişikliklerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte yağışın etkili olacağı iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, önümüzdeki üç gün boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak salı günüyle birlikte hava değişiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu ve pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmediğini ve havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.

Hava sıcaklığının ise hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 3 gün boyunca ülkemiz genelinde yağış beklemiyoruz. Fakat salı günü, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağış göreceğiz. Salı günü Marmara ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Öte yandan çarşamba ve perşembe günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışları göreceğiz"

İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin haritalarına göre önümüzdeki hafta yağış beklenen o iller...

32 il için sağanak alarmı

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla.

