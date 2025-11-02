Hava sıcaklığının ise hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 3 gün boyunca ülkemiz genelinde yağış beklemiyoruz. Fakat salı günü, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağış göreceğiz. Salı günü Marmara ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Öte yandan çarşamba ve perşembe günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışları göreceğiz"