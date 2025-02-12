Herkes her şeyi ona soruyor: 40 yıldır aralıksız yazıyor adeta geçmişe yolculuk

'Disiplin oluşturuyor'

Günlük tutmanın kendisi için çok önemli olduğunu ve başkalarına da tavsiye ettiğini ifade eden Kurnaz, "Yazmak benim için su içmek, ekmek yemek gibi bir şey oldu. Yazmadan günümü geçirmemişimdir. Muhakkak gün içerisinde yazmışımdır. Çünkü günlük insan hayatında bir disiplin oluşturuyor. Disiplinsiz insan da kendini başıboş bırakmış gibi hissediyor.