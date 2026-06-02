Heyelanlar bölgeyi alarm durumuna geçirdi: Çok sayıda ev boşaltıldı

14:352/06/2026, Salı
DHA
Giresun'un Bulancak ilçesinde mayıs ayının son günlerinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle risk altında olduğu tespit edilen 33 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Giresun’da 18-29 Mayıs tarihleri arasında etkili olan sağanakların ardından meydana gelen heyelanlar bölgede tedirginliğe yol açtı. Giresun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ile bazı ilçe, köy ve mahallelerde aşırı yağışlara bağlı heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar ve yol kapanmalarının meydana geldiği, çok sayıda evin de risk altında kaldığı ifade edildi. AFAD ekiplerinin saha incelemeleri sonucunda Bulancak ilçesinde ciddi risk bulgularına rastladığı kaydedildi. 

Bulancak ilçesi Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma tipi heyelan nedeniyle 16 evin, Kovanlık beldesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle 11 evin, Soğuksu Mahallesi’nde ise 6 evin tedbir amacıyla boşaltıldığı belirtildi. 

Yetkililer, heyelan riskine karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla toplamda 33 evin tahliye edildiğini açıkladı. Mahalleliler, ekiplerin koordinasyonuyla güvenli alanlara yönlendirilirken, tahliye edilen kişilerin çoğunun yakınlarının yanına yerleştirildiği öğrenildi.

LİDAR DESTEKLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR


Öte yandan, bölgedeki risk durumunun ayrıntılı değerlendirilebilmesi amacıyla Kovanlık beldesi ve çevresinde LİDAR destekli dron ölçüm ve etüt çalışmaları sürerken; Giresun AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda saha gözlem ve teknik incelemelerini sürdürdüğü, gelişmelere göre gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceği belirtildi. 

