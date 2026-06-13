İki bin rakımlı yaylada üretiliyor, görenler inanamıyor: Rengi bembeyaz, sahtesini yapmak imkansız

Tadanlar hem beğendi hem de doğal olduğunu öğrenince şaşırdı





Beyaz balı ilk defa tadanlar ise, çocuklarına normal balı yediremediklerini ancak bunu yedirebileceklerini söyledi. İlk başta "Kesin yapay bir şey vardır" diye düşündüklerini aktaran aileler, gerçek bal olduğunu öğrenip tadınca da çok beğendiklerini aktardı.