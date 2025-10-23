İki hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde biri kum yüklü iki hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada şoförlerden Abdullah Yücesan (53) yaşamını yitirdi, C.Ö. (48) ise yaralandı.

1 /6 Kaza, saat 12.00 sıralarında Elikesik Mahallesi'nde meydana geldi.

2 /6 Direkli Sokak'ta Abdullah Yücesan idaresindeki kum yüklü 21 D 2101 plakalı hafriyat kamyonunun iddiaya göre freni boşaldı.

3 /6 Kontrolün kaybolduğu kamyon, karşı yönden gelen C.Ö., yönetimindeki 07 BMP 494 plakalı kamyonla çarpıştı.

4 /6 Kazada 2 kamyon da şarampole devrildi.

5 /6 Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye demir kesme makası ile şoförleri araçlarının kabininden çıkarıp, sağlık ekibine teslim etti.