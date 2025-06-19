Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İki Nevşin arasındaki 7 farklı bulun

İki Nevşin arasındaki 7 farklı bulun

18:1119/06/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

İsrail’i aklamaya çalıştığı konuşmalarıyla sık sık gündeme gelen Nevşin Mengü’nün, Gazze’de ve İsrail’de vurulan hastanelerle ilgili yaptığı iki ayrı paylaşım dikkat çekti.

#Nevşin Mengü
#İsrail
#İran
#Hastane
#Bombalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MEB 2025 AÖL Açık Lise sınav tarihleri