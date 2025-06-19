İki Nevşin arasındaki 7 farklı bulun

İsrail’i aklamaya çalıştığı konuşmalarıyla sık sık gündeme gelen Nevşin Mengü’nün, Gazze’de ve İsrail’de vurulan hastanelerle ilgili yaptığı iki ayrı paylaşım dikkat çekti.
1/2
2/2
#Nevşin Mengü
#İsrail
#İran
#Hastane
#Bombalama
İsrail’i aklamaya çalıştığı konuşmalarıyla sık sık gündeme gelen Nevşin Mengü’nün, Gazze’de ve İsrail’de vurulan hastanelerle ilgili yaptığı iki ayrı paylaşım dikkat çekti.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.