İnsanlık İsrail'i durdurmalı

Güvenliğimiz Halep'ten Şam'dan ve Beyrut'tan başlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılarının bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye’yi de tehdit eder bir noktaya taşındığını belirterek “Türkiye’nin güvenliği sadece Hatay’dan değil Halep’ten başlar, Şam’dan başlar, Türkiye’nin güvenliği Beyrut’tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız” dedi.