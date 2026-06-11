İnsanlık İsrail'i durdurmalı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
BYD'den Manisa fiyaskosu
1 milyar dolarlık fabrika vaadiyle teşvik alarak Türkiye'de 3 yılda 60 binden fazla araç satan Çinli BYD, yatırım planını askıya aldı. Teşvikin aksaklıktan kaynaklı 2026 başında iptal olduğunu duyuran Sanayi Bakanlığı, 1 milyar dolarlık teminat mektubuyla Türkiye'nin çıkarlarını koruduklarını belirtti.
Güvenliğimiz Halep'ten Şam'dan ve Beyrut'tan başlar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılarının bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye’yi de tehdit eder bir noktaya taşındığını belirterek “Türkiye’nin güvenliği sadece Hatay’dan değil Halep’ten başlar, Şam’dan başlar, Türkiye’nin güvenliği Beyrut’tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız” dedi.
Büyük şölen başlıyor
Futbolseverlerin 4 yıldır özlemle beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası bugün 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı’nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak maçla başlayacak. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek olan turnuvada, 104 karşılaşma yapılacak. FIFA’nın 11 milyar dolar gelir beklediği dev organizasyon 19 Temmuz Pazar günü, New Jersey’deki finalle sona erecek.