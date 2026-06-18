İskele faciası: Cami inşaatında kalaslar kırıldı, 11 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

Öte yandan, Murat Karakan, Merdan Ü., ve Osman Ş.’nin cami inşaatında çalışmak üzere Çorum’dan, Aydın’a geldikleri öğrenildi. Merdan Ü.’nün ise olaydan 10 dakika önce çay içmek için iskeleden indiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.