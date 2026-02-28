Yeni Şafak
İslam dünyası bu savaşı taşıyamaz

İslam dünyası bu savaşı taşıyamaz

28/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

445 milyar liralık istihdam kalkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3 milyon genci üretime katacak ‘GÜÇ-Gençliğin Üretim Çağı’ programını hayata geçiriyor. 445,1 milyar TL’lik kaynakla yürütülecek programın detaylarını açıklayan Bakan Vedat Işıkhan, "Beş ana programdan oluşan bu yapı ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları ve nitelikli istihdama yönelmelerini amaçlıyoruz" dedi.

İslam dünyası bu savaşı taşıyamaz

İsrail’in Gazze’deki soykırımının yaraları henüz kapanmadı, ABD de İran’a saldırmak için gün saymaya başladı. İslam dünyası bu zorluklarla başa çıkamamışken Pakistan ve Afganistan’ın sıcak çatışmaya girmesi umutsuzluğu artırdı. Karşılıklı saldırılarda şimdiden yüzlerce askerin öldüğü savaşın büyümeden durdurulması gerek.

Fırtına zirve aşkına

Süper Lig'de sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor, Nijeryalı golcü futbolcusu Onuachu ve bir diğer Nijeryalısı Nwaiwu (2) ile 3 puana uzandı. Üst üste ikinci galibiyetini alan bordo-mavililer, maç fazlasıyla lider G.Saray'la puan farkını 4'e, ikinci F.Bahçe ile 2'ye indirdi.

