İslam dünyası bu savaşı taşıyamaz

445 milyar liralık istihdam kalkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3 milyon genci üretime katacak ‘GÜÇ-Gençliğin Üretim Çağı’ programını hayata geçiriyor. 445,1 milyar TL’lik kaynakla yürütülecek programın detaylarını açıklayan Bakan Vedat Işıkhan, "Beş ana programdan oluşan bu yapı ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları ve nitelikli istihdama yönelmelerini amaçlıyoruz" dedi.