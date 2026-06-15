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İstanbul’da bir evden tarantula, yılan, akrep, iguana, Afrika dev salyangozları çıktı

İstanbul’da bir evden tarantula, yılan, akrep, iguana, Afrika dev salyangozları çıktı

16:3615/06/2026, Pazartesi
IHA
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İstanbul’da bir eve düzenlenen operasyonda, gerekli izinleri bulunmayan tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarına el konuldu, şahsa para cezası kesildi.

İstanbul’da bir evde gerekli izinleri bulunmayan egzotik türde hayvanların bulunduğu ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri ile birlikte adrese operasyon düzenledi.

Yapılan kontrollerde; gerekli izinleri bulunmayan, aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu canlılara el konuldu. Şahsa para cezası kesildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte İstanbul’da bir adreste denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan çok sayıda egzotik tür tespit edildi. Aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu canlılara el konuldu. Canlılar koruma altına alınırken ilgili şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz olarak bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.



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