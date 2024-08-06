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İstanbul'da meyve yüklü kamyon devrildi: Vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü

07:58 - 6/08/2024 Salı
DHA
<p>Kaza, saat 20.30 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan D. yönetimindeki 17 ABA 493 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarparak devrildi.&nbsp;</p>
Kaza, saat 20.30 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan D. yönetimindeki 17 ABA 493 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarparak devrildi.

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyon devrildi. Araçta sıkışan Sinan D., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralı şoförün izin vermesi üzerine kamyondan savrulan meyveler, vatandaşlar tarafından kasalarla götürüldü.

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TIR'ın şoförü Sinan D., kabinde sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şoför kabininde sıkışan Sinan D., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. 

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Yaralı şoför sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şoför meyvelerin vatandaşlar tarafından toplamasını istediği belirtildi. 

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Kaza noktasına gelen vatandaşlar, kasaların üzerine çıkarak meyveleri seçti. Zarar görmeyen meyveleri seçen vatandaşlar, meyveleri kasalarla götürdü. Bazı kişilerin meyveleri otomobilin bagajına doldurduğu görüldü.

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Kazayla ilgili inceleme sürerken, TIR olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

#İstanbul
#Silivri
#Kaza
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