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İstanbul'daki süper hücre bulutları böyle görüntülendi

13:09 - 28/08/2024 Çarşamba
IHA

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte 7 kilometre kalınlığa sahip süper hücre bulutları havadan görüntülendi. Su baskınlarına neden olan bulutların görüntüsü görenleri dehşete düşürdü.

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte 7 kilometre kalınlığa sahip süper hücre bulutları havadan görüntülendi. 

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Su baskınlarına neden olan bulutların görüntüsü görenleri dehşete düşürdü.


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İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelen süper hücre bulutları su baskınlarına neden oldu. 

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Bir tarafın güneşli diğer tarafın da kara bulutlarla dolu olan mega kentte ilginç manzaralar oluştu. 

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Marmara Denizi üzerine doğru hareket eden süper hücre bulutları yaklaşık 1 saat boyunca yoğun yağış bıraktı. 

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Şehrin birçok noktasında ulaşım durma noktasına geldi. Caddeler göle dönerken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

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Bir saat sonra ise güneş tekrar yüzünü göstermeye başladı.

#İstanbul
#Süper hücre
#Yağış
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