İzmir yanıyor: Aliağa ilçesinde başlayarak Foça'ya sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sayısı net olmamakla beraber yangından etkilenen bazı evlerimiz var. Köy merkezlerine aldığımız tedbirlerle yangının köylere ulaşmasını engelledik. Etkilenen evlerde daha önce aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızı zaten tahliye etmiştik. Tesellimiz odur ki şu an itibarıyla hem vatandaşlarımızı erken tahliye ettik, hem de yaralanan vatandaşımız yok. Müdahale eden hiçbir personelimizde de yaralananımız yok. Burası kırsal bir bölge. Bu bölgede 600'ün üzerinde büyükbaş ve küçükbaşı da hızlıca tahliye ettik, dolayısıyla evcil ve besi hayvanlarımızda da yaralanan veya ölen yok. Rüzgarın biraz azalması, nemin biraz artması avantajını da kullanarak arkadaşlarımız yangını iyice baskılamış durumdalar. Şu an en azından yangının büyümesini baskılıyorlar. Sabaha kadar bu işi belli bir noktaya getirmiş oluruz diye düşünüyorum."















