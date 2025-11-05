İzmir'i uzman isimler uyardı: Harmandalı’da büyük bir felaket var

'MASTER PLANI YAPILIRKEN SEFERİHİSAR, GÜLBAHÇE VE TUZLA FAYI DİKKATE ALINMALI’





İzmir’in tarihinde birçok yıkıcı tarihsel depremle karşılaştığını söyleyen Koray Çetin Önalan, "Son yıllarda yürütülen jeolojik çalışmalar, İzmir’de birçok aktif fayın bulunduğunu ve bunların stres biriktirdiğini göstermektedir. İzmir sınırları içindeki birçok fay deprem üretme potansiyeline sahiptir. İzmir’i depreme hazırlamak için öncelikle ve acil olarak, deprem master planı yapılmalıdır. Son yapılan plan İzmir fayı senaryosunun üzerine kurulmuştur. Yapılan son çalışmalar deprem master planının yeni bir senaryoyla desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. İzmir’de şu an süresini doldurmuş her an deprem üretme potansiyeline sahip 3 fay var. Bunlar Seferihisar, Gülbahçe ve Tuzla fayı. İzmir’de yeni bir deprem master planı hazırlanacaksa senaryo bu 3 fay dikkate alınarak yapılması gereklidir. Bu plan sadece teknik konulara değil aynı zamanda özel gereksinimli bireyler, kadın ve çocuklar ile kent yoksullarının sorunlarına odaklanmalı; deprem risk yönetiminin teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarını da içermelidir. İzmir gibi içinden fay geçen illerin depreme hazırlanmasındaki, teknik, hukuki, idari engellerin aşılması açısından, fay yasası çıkarılmalı ve buna göre bir kentsel planlama yapılmalıdır" diye konuştu.