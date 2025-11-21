Yeni Şafak
Kadıköy’de gıda ve hijyen denetimleri artırıldı: Kurallara uymayan işletmelere 15 günlük süre

12:1521/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Kadıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından son günlerde artan gıda zehirlenmesi şikâyetleri ve gelen ihbarlar üzerine, gıda üretimi ve tüketiminin yoğun olduğu işletmelerde kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

Kadıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan gıda zehirlenmesi şikâyetleri ve gelen ihbarlar üzerine ilçe genelinde kapsamlı gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Gıda üretimi ve tüketiminin yoğun olduğu işletmeler tek tek kontrol edildi.

Ekipler, denetimler sırasında işletmeleri tek tek dolaşarak ürünlerden numuneler alırken üretim yapılan noktaların gerekli hijyen şartlarını karşılayıp karşılamadığını da detaylı şekilde inceledi. Hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere eksiklerini gidermeleri için 15 gün süre verilirken, belirtilen süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işletmelere ise idari yaptırım uygulanacağını belirtti.



Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda ve hijyen denetimleri kapsamında, İstanbul’da bugüne kadar 198 bin 560 işletmeye resmi kontrol yapıldı. Uygunsuzluk tespit edilen 8 bin 199 işletmeye 506 milyon 457 bin 754 TL para cezası uygulandığı kaydedilirken, 80 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

