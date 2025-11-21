Kadıköy’de gıda ve hijyen denetimleri artırıldı: Kurallara uymayan işletmelere 15 günlük süre

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda ve hijyen denetimleri kapsamında, İstanbul’da bugüne kadar 198 bin 560 işletmeye resmi kontrol yapıldı. Uygunsuzluk tespit edilen 8 bin 199 işletmeye 506 milyon 457 bin 754 TL para cezası uygulandığı kaydedilirken, 80 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.