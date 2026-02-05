Kahire'ye stratejik sefer

İran'a müdahale bölge için risk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Orta Doğu ziyaretinin ikinci gününde Mısır’daydı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelen Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin artırılacağına dikkat çekti. Bölgesel konulara değinen Erdoğan, “Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor. Toprak bütünlüğü korunmuş bir Suriye’nin en büyük kazanını tüm bölgemiz olacaktır. Komşumuz İran’a özellikle dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz” dedi.