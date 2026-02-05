Kahire'ye stratejik sefer

Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
5 koldan destek
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi bu yıl içinde devreye giriyor. Maaş yerine hanenin toplam gelirini esas alacak yeni model, 81 ilde seçilecek pilot ilçelerde uygulanacak. Mahalle mahalle yapılacak gelir tespitiyle sağlık, kira, gıda, yakıt ve eğitim başta olmak üzere 5 ana kalemde destekler tek elden sağlanacak. Sistemle birlikte emekli aylıklarındaki taban maaş çıkmazının da aşılması hedefleniyor.
İran'a müdahale bölge için risk
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Orta Doğu ziyaretinin ikinci gününde Mısır’daydı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelen Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin artırılacağına dikkat çekti. Bölgesel konulara değinen Erdoğan, “Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor. Toprak bütünlüğü korunmuş bir Suriye’nin en büyük kazanını tüm bölgemiz olacaktır. Komşumuz İran’a özellikle dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz” dedi.
Rams Park'ta gol yağmuru
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu mücadelesinde İstanbulspor'u konuk eden Galatasaray, rahat bir galibiyet elde etti. Turnuvada 3'te 3 yapan sarıkırmızılılar liderlik koltuğuna tekrar oturdu.