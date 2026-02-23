Kapı kapı dolaşıp Hepatit C bulaştırıyorlar: Kimler risk altında? Prof. Dr. Pullukçu 'hızla yayılıyor' deyip haritayı paylaştı

Belirti vermeden ilerliyor, yıllar sonra siroz ve kansere yol açabiliyor. Kapı kapı yapılan kontrolsüz işlemlerle birlikte steril olmayan dövme, piercing ve manikür-pedikür uygulamaları Hepatit C riskini artırıyor. Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, özellikle 55 yaş üstü, geçmişte ameliyat olan ve risk grubundaki kişilerin mutlaka test yaptırması gerektiğini vurgulayıp, virüsünün yıllar içerisinde neden olduğu hastalıkları ve risk faktörlerini anlattı. Hepatit C nedir, nasıl bulaşır? Hepatit C aşısı ve tedavisi var mı? İşte tüm cevaplar...
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, “Artık cerrahi işlemlerden kaynaklı Hepatit C hastası görmüyoruz ancak ‘sağlıkçı’ adı altında kapı kapı dolaşarak bazı işlemler yapan kişiler sterilizasyona uymadıkları için kişiden kişiye bu virüsü bulaştırabiliyorlar” dedi.
Hepatit virüslerini ele alan konferansa katılmak için Adana'ya gelen Prof. Dr. Pullukçu, program sonunda Hepatit C virüsünün yıllar içerisinde neden olduğu hastalıkları ve risk faktörlerini anlattı.
'15-20 yılda kansere çeviriyor'
Hepatit C virüsünün yıllar içerisinde sessiz ilerleyerek karaciğere hasar verdiğini ve kanserlere sebep olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, “Hepatit C, daha çok invaziv işlemler dediğimiz iğne ya da cerrahi işlemler sonrası bulaşabiliyor. 1994 yılına kadar testi ya da tarama programı yoktu. Daha sonra tarama testleri çıkınca biz bu insanları bir bir bulmaya başladık. Arkasından tedavileri geldi ancak başarılı değildi. Şimdi çok güzel tedavilerimiz var ve 2 ayda tamamen yüzde 100 iyileştiriyor. Aslında çok pahalı olan bu tedavileri devletimiz ücretsiz karşılıyor. Hepatit C yüzde 75 oranda kronik hale geliyor ve yavaş yavaş karaciğeri hasarlandırıyor. Hasta olup olmadığınızı bilemezsiniz o nedenle bu kişilerin taranması gerekiyor. Çünkü karaciğer çok metanetli bir organ, kendisinin yüzde 20’si kalana kadar bulgu vermiyor. Bu durum 15-20 yıl içerisinde kanserlere neden olabiliyor” diye konuştu.
Dövme ve maniküre dikkat
Bu virüse karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Pullukçu, sözlerine şöyle devam etti:
"1994 yılından önce kan ürünü alan, herhangi bir cerrahi işlem uygulanan, ameliyat olan, yaşı 55’in üzerinde olanlar ya da dövme, piercing yaptırmış olan kişiler, manikür pedikür gibi işlemleri çok uygun yerlerde yaptırmayanlar, cezaevi mahkumları risk grubudur."
"Kapı kapı dolaşıp virüs bulaştırıyorlar"
"Artık hastanelerde tarama testleri yapıldığı için cerrahi işlemlerden kaynaklı hepatit hastası görmüyoruz ancak toplumumuzda ‘sağlıkçı’ adı altında kapı kapı dolaşarak bazı işlemler yapan kişiler sterilizasyona uymadıkları için kişiden kişiye bu virüsü bulaştırabiliyorlar." diyen uzman isim "Sağlıkla ilgili herhangi bir diploma ya da belgesi olmayan kişilere en ufak bir işlem dahi yaptırılmamalıdır. Manikür pedikür konusunda da insanlar bu işlemler için kendi setlerini alabilirler. Hepatit C, çok fazla belirti vermediğinden insanlar kalıcı bir hasar oluşana kadar farkına varamıyor. O nedenle risk grubundaki bu kişiler mutlaka hayatlarında bir kez test yaptırabilir. Devletimizin karşıladığı hap tedavileriyle de kanser ya da siroz gibi risklerle karşılaşmadan tamamen iyileşebilir.” ifadelerini kullandı.
Hepatit C nedir?
Hepatit C, karaciğeri etkileyen bir virüs enfeksiyonudur. Çoğu zaman yıllarca hiçbir belirti vermez. Ancak tedavi edilmezse zaman içinde karaciğer hasarına, siroza ve karaciğer kanserine yol açabilir.
Nasıl bulaşır?
Hepatit C kan yoluyla bulaşır. Başlıca bulaş yolları şunlardır:
Steril olmayan iğne ve tıbbi işlemler
Kontrolsüz dövme ve piercing uygulamaları
Ortak kullanılan manikür–pedikür aletleri
1994 öncesi kan nakli
Enjektör paylaşımı
Nadiren anneden bebeğe doğum sırasında
Günlük temasla (sarılmak, tokalaşmak, aynı tabaktan yemek yemekle) bulaşmaz.
Tedavisi var mı?
Evet. Günümüzde Hepatit C, ağızdan alınan ilaçlarla yaklaşık 8 hafta içinde tamamen tedavi edilebilmektedir. Türkiye’de bu tedavi devlet tarafından karşılanmaktadır. Erken teşhis çok önemlidir çünkü hastalık uzun süre belirti vermeyebilir.
Hepatit C aşısı var mı?
Hayır, Hepatit C’ye karşı geliştirilmiş bir aşı yoktur. Virüsün genetik yapısının çok değişken olması nedeniyle henüz koruyucu bir aşı üretilememiştir.