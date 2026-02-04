Kar kalınlığı iki metreyi bulan karlar eridi: Yollar ve evler sular altında kaldı

Son yılların en yoğun kar yağışı alan Sivas’ta havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. Eriyen kar suları sonrası ırmaklarda taşkın yaşandı.
Son yılların en yoğun kar yağışını alan Sivas’ta kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi bulmuştu. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte yağan karlar erimeye başladı.
Eriyen kar suları, akarsular ve yeraltı su kaynaklarına can suyu oldu. Akarsuların su seviyesinin artmasına sebep olan kar suları, bazı noktalarda taşkına sebep oldu.
Yıldız ırmağında taşkın
Eriyen kar suyu, Yıldız Dağı eteklerinden doğan ve Türkiye’nin en uzun nehrine dökülen Yıldız ırmağında taşkınlara sebep oldu. Kent merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Zengi köyünden geçen Yıldız ırmağında su seviyesi yükseldi.
Irmak kenarına inşa edilen bazı evler yükselen suyun ortasında kaldı. Mezralara ulaşımı sağlayan yollarda da taşkın yaşandı. Köyde yaşanan olumsuzluklar, dron ile havadan görüntülendi.
"Yol taşan ırmak sebebiyle kapanmış"
Sivas’ta yaşayan Habibe Güner, "Sivas’ta son yılların en yoğun kar yağışı yaşandı. Havaların ısınmasıyla birlikte yağan karlar erimeye başladı. Biz de şu an Yıldız Irmağı’nın kenarındayız. Geçmek istediğimiz yol, taşan ırmak sebebiyle kapanmış. Irmağın şu anki görüntüsü bu sene ne kadar yağış olduğunun bir göstergesi" dedi.
Öte yandan eriyen kar nedeniyle Yıldızeli ilçesinde bir apartmanın zemin katı su ile doldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bina içerisine dolan suyu tahliye etti.