Karadeniz'de son beş yıl içinde, özellikle ‘rhizostoma’ türü denizanasında gözle görülür bir artış yaşandı. Uzmanlar, bu artışın iklimsel değişimler ve deniz kirliliği gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtiyor. İklim değişikliği, deniz suyu sıcaklıklarının artmasına ve deniz akıntılarındaki değişikliklere yol açarak, denizanası popülasyonlarının büyümesini teşvik ediyor. Ayrıca, deniz kirliliği ve besin maddelerinin artışı da bu organizmaların üremesini kolaylaştırıyor. Rhizostoma türü denizanasının bu durumdan olumsuz etkilenen ekosistemler üzerinde daha geniş etkileri olabilir, çünkü bu denizanaları balıkların yumurtlama alanlarını tahrip edebilir ve deniz biyolojik çeşitliliğini tehdit edebilir.

1 / 8 Karadeniz'de son 5 yılda denizanası popülasyonunda büyük artış gözlenirken, bunun iklimsel değişim ve kirlilikten kaynaklandığı bildirildi.



2 / 8 Doç. Dr. Zekiye Birinci Özdemir, "Karadeniz'de son 5 yıldır ‘rhizostoma' türü denizanasında yüksek artış görülmüştür. Denizanaları, avlanan balığın kalitesini azaltıyor ve av araçlarına zarar vererek ekonomik kayıplara yol açıyor" dedi.



3 / 8 Samsun ve Sinop sahillerinde denizanası popülasyonu gözle görülür derecede artış gösterdi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zekiye Birinci Özdemir, denizanalarının balık popülasyonundan, avcılık faaliyetlerine kadar birçok alanı olumsuz etkilediğini ifade ederek açıklamalarda bulundu.



4 / 8 "Denizanaları balık yumurtalarını tüketmekte, ekosistemdeki bu denge bozulmaya başlamaktadır"

Doç. Dr. Zekiye Birinci Özdemir artan denizanası popülasyonu ile ilgili şunları söyledi:"Karadeniz'de 5 farklı denizanası türü bulunmaktadır. Bunlardan kol olarak adlandırabileceğimiz, uzantıları bulunan, üst kısmı şemsiye şeklinde olan ‘rhizostoma' türü, insanlara temas ettiğinde yanma, uyuşma, kızarıklık gibi belirtilere neden olabilir.



5 / 8 Kayıtlarda bazen ciddi yanıklara sebep olduğu bildirilmiştir. Diğer türler insan sağlığı açısından tehlikeli olmamakla birlikte dokunduğumuzda elimizle göze temastan mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Temas olduğu takdirde bol su ile yüzümüzü yıkamalıyız. İklimsel değişimlerle birlikte kirlilik faktörleri de eklendiğinde dünya denizlerinde ve Karadeniz özelinde denizanası popülasyonunda artış gözükmektedir.



6 / 8 Yaklaşık son 5 yıldır ‘rhizostoma' türünde yüksek artış görüldüğü tespit edilmiştir. Deniz ekosistemleri bir denge içerisindedir. Denizlerdeki besin piramidinin en alt basamağında bulunan fito-zooplankton grupları balıkların ana besini oluşturmaktır. Denizanalarının ana besinini ise zooplankton oluşturmaktadır.



7 / 8 Denizanaların aşırı çoğalmasıyla balıkların ana besini denizanaları tarafından tüketilmekte ve rekabet içerisine girmektedirler. Denizanaları balık yumurtalarını besin olarak tüketmekte ekosistemdeki bu denge bozulmaya başlamaktadır. Denizanalarının yoğun olarak arttığı zamanlarda balıkçılar içinde zor bir avcılık operasyonu beraberinde gelmektedir.

