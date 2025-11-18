Karadeniz’in Pamukkalesi’ne olan ilgi her geçen yıl artıyor

Karadeniz’in Pamukkalesi olarak değerlendirilen Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan ve turkuaz renkli göletleriyle dikkat çeken Göksu Travertenleri, turizmdeki önemini her geçen yıl artırıyor.
Giresun Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında başlatılan proje kapsamında 2022’de ziyarete açılan Pınarlar köyünde teras şeklinde büyüklü küçüklü göletlerden oluşan Göksu Travertenlerini 3 yılda 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
Göksu Travertenleri ve bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, doğa harikası alanın hem Türkiye’den hem de yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Ziyaretçi sayısında büyük artış
Göksu Travertenlerinin üç yıldır halkın ziyaretine açık olduğunu belirten Tolga Erener, "Gerçekten çok büyük bir beğeni topluyor. Türkiye’yi bırakın, yurtdışından da insanlar gelip ‘küçük Pamukkale’ diyorlar. Yılda 300 binden fazla ziyaretçi alan Göksu Travertenleri açıldığı günden beri 3 yılda toplam 1 milyona yakın ziyaretçimiz oldu. Bu yıl ise 350 bin civarında ziyaretçi geldi ve sayılar bizi memnun ediyor. Travertenlerde yaşanan yoğunlukla birlikte otopark sorunlarını da Devlet Su İşleri ile yaptığımız çalışmalar sayesinde geniş otopark alanları oluşturarak çözüyoruz" dedi.
Yeni yatırımlarla turizm geliştiriliyor
Göksu Travertenleri ve Mavi Göl arasında turizmi destekleyecek yeni projeler üzerinde çalıştıklarını da vurgulayan Erener, "Göksu Travertenlerini daha da geliştireceğiz ve tam anlamıyla turizme açacağız. Konaklama ve yeme-içme alanlarıyla ziyaretçilere daha kapsamlı hizmet vereceğiz. Şimdiye kadar 20 milyon TL’yi geçen yatırımlar yaptık ve yatırımlar devam edecek. Mavi Göl ile Göksu Travertenleri arasında planlanan yürüyüş yolu projesi 2026 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Dere güzergahı boyunca insanların yürüyebileceği, dinlenebileceği, çay içebileceği Hobit evleri yer aldığı bir proje hazırladık. Hem Mavi Göl hem de Göksu Travertenleri yürüyerek ziyaret edilebilecek" diye konuştu.
"Coğrafya bakir kalsın, ama turizm de gelişsin"
Giresun’un eşsiz doğal yapısının korunmasına önem verdiklerini de ifade eden Erener, bölgede betonlaşmaya karşı olduklarının altını çizerek, "Burası Türkiye’nin en bakir ve en güzel coğrafyalarından biri. Hem bakir kalmasını sağlayacak hem de turizme açacak yatırımlar yapıyoruz. Konaklama açısından büyük projelerimiz olacak ama doğayı bozmadan ilerleyeceğiz. Giresun, kısa mesafelerde yayla, deniz ve doğal güzelliklere erişim sunan eşsiz bir bölgedir. Bu da turizm açısında bir avantajdır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.