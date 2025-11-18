Karadeniz’in Pamukkalesi’ne olan ilgi her geçen yıl artıyor

Yeni yatırımlarla turizm geliştiriliyor





Göksu Travertenleri ve Mavi Göl arasında turizmi destekleyecek yeni projeler üzerinde çalıştıklarını da vurgulayan Erener, "Göksu Travertenlerini daha da geliştireceğiz ve tam anlamıyla turizme açacağız. Konaklama ve yeme-içme alanlarıyla ziyaretçilere daha kapsamlı hizmet vereceğiz. Şimdiye kadar 20 milyon TL’yi geçen yatırımlar yaptık ve yatırımlar devam edecek. Mavi Göl ile Göksu Travertenleri arasında planlanan yürüyüş yolu projesi 2026 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Dere güzergahı boyunca insanların yürüyebileceği, dinlenebileceği, çay içebileceği Hobit evleri yer aldığı bir proje hazırladık. Hem Mavi Göl hem de Göksu Travertenleri yürüyerek ziyaret edilebilecek" diye konuştu.