Kazıda 8 fil ayağının tamamı ortaya çıkarıldı: 2 bin 700 yıllık kalenin mimari yapısı arkeolojik kazılarla belirginleşiyor

Buluntular Urartu'nun son dönemine tarihleniyor. Yukarı salonda derinleştirdiğimiz kazıda 8 fil ayağının tamamını ortaya çıkardık, salonla bağlantılı bir oda da tespit ettik. Burayı Aşihusi (bereket evi, ziyafet salonu) olarak düşünmekteyiz. İki tarafı kerpiçle örülmüş ve tabanı taş olan bu mekanda bulduğumuz ocaktan ve birçok hayvan kemiğinden buranın mutfak olabileceğini düşünmekteyiz. Yaklaşık bir metre kalınlığında kerpiç duvarla örülü bu mekanda büyük ziyafetler için yemeklerin hazırlandığını değerlendirmekteyiz."