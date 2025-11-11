Kervan yolu suyu 800 yıl sonra yeniden mescide ulaştı

Tarihi su yolu yeniden canlandırıldı





Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, bölgede yapılan incelemelerde suyun mescidin olduğu alana eski künklerle taşındığı tespit edildi. Tarihi su yolunun izleri sürülerek yapılan kazı ve rehabilitasyon çalışmalarının ardından, su yeniden aynı yöntemle çeşmeye ulaştırıldı.





800 yıllık su yolunun mescit yanındaki vakıf çeşmesine yeniden bağlandığını söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’müzce 81 ilimizde ana yol güzergâhlarına vakıf çeşmesi yapılmasıyla ilgili başlatılan projede biz de Tokat-Sivas kara yolu üzerinde Büğdüz Mescidi’nin yanına vakıf çeşmesi yapmayı planlamıştık. Çalışmalar sırasında alana gelen suyu fark ettik. Yaptığımız kazılarla suyun tarihi bir künk sistemiyle buraya ulaştığını gördük. Künkleri ve su yolunu rehabilite ederek yaklaşık 800 yıl önceki yöntemle gelen suyu yeniden vakıf çeşmesiyle buluşturduk" dedi.