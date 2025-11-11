Yeni Şafak
Kervan yolu suyu 800 yıl sonra yeniden mescide ulaştı

11:4611/11/2025, Salı
Tokat’ta 800 yıl önce künklerle taşınan tarihi su yolu yeniden canlandırılarak Büğdüz Mescidi yanındaki vakıf çeşmesinden tekrar akmaya başladı.

Tokat’ın Çamlıbel beldesinde, Türklerin 24 boyundan biri olan Büğdüz boyunun adını taşıyan tarihi mescidin yanında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mesire alanı ve vakıf çeşmesi yapıldı.


Tarihi kervan yolu güzergâhında yer alan mescidin çevresinde gerçekleştirilen düzenleme ile hem bölgenin tarihi dokusu korunurken hem de vatandaşların kullanabileceği yeni bir sosyal alan oluşturuldu.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında mescidin yapıldığı dönemden itibaren kökleriyle varlığını sürdüren tarihi su kaynağı yeniden ortaya çıkarıldı. Uzun yıllar sonra tekrar akmaya başlayan su, vakıf geleneğine uygun şekilde halkın hizmetine sunuldu.

Tarihi su yolu yeniden canlandırıldı


Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, bölgede yapılan incelemelerde suyun mescidin olduğu alana eski künklerle taşındığı tespit edildi. Tarihi su yolunun izleri sürülerek yapılan kazı ve rehabilitasyon çalışmalarının ardından, su yeniden aynı yöntemle çeşmeye ulaştırıldı.


800 yıllık su yolunun mescit yanındaki vakıf çeşmesine yeniden bağlandığını söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’müzce 81 ilimizde ana yol güzergâhlarına vakıf çeşmesi yapılmasıyla ilgili başlatılan projede biz de Tokat-Sivas kara yolu üzerinde Büğdüz Mescidi’nin yanına vakıf çeşmesi yapmayı planlamıştık. Çalışmalar sırasında alana gelen suyu fark ettik. Yaptığımız kazılarla suyun tarihi bir künk sistemiyle buraya ulaştığını gördük. Künkleri ve su yolunu rehabilite ederek yaklaşık 800 yıl önceki yöntemle gelen suyu yeniden vakıf çeşmesiyle buluşturduk" dedi.

Tarih ve doğa turizmine katkı sunacak


Mesire alanında oturma grupları ve peyzaj düzenlemeleri yapılarak hem yerel halkın hem de bölgeyi ziyaret edenlerin dinlenebilmesi amaçlandı. Yapılan düzenlemenin bölge turizmine katkı sunması, aynı zamanda manevi mirasın korunmasına destek olması hedefleniyor.

