Kilis’te nar ekşisi imalathanesinde skandal görüntüler: 'Allah korkusu olan adam bunu kimseye yedirmez'

19/10/2025, Pazar
IHA
Kilis Belediyesi, sağlıksız koşullarda nar ekşisi üretimi yapılan böyle bir tesise operasyon düzenledi.


Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan her yer denetlenecek." diyerek, işletmeciye de şu sözlerle yüklendi:


Çocuklar yiyecek bunları. İnsanın sağlığından sen nasıl uğraşırsın? Sizin bunları üretmeye sertifikanız, belgeniz var mı? Bugüne kadar üretip sattığınız insanların sağlığıyla oynadığınız ürünler. Şu ürünlerle yapmış olduğunuz malzemeleri sen evindeki çocuğuna yedirir misin? Allah korkusu olan adam bunu kimseye yedirmez. Sinekler içinde dolaşıyor, üvezler içinde dolaşıyor. Siz üç kuruş fazla kazanacaksınız diye buna müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz de.

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki bir nar ekşisi imalathanesinde denetim yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar’ın da katıldığı denetimlerde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı skandal görüntüler ortaya çıktı.




Başkan Yardımcısı Yaşar, işletmede yapılan sağlıksız üretime skandal görüntülere sert tepki gösterdi. Denetimlerin ardından imalathanenin üç gün süreyle kapatılacağını belirten Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımlar daha ağır olacak. Bütün denetimler sık sık devam edecek, gıda ürünleri üreten yerler titizlikle denetlenecek" diye konuştu.



