"Bu etapta beklediğimiz gibi yoğun buluntuyla karşılaşıyoruz. Bu da doğru alanda, doğru yöntemle çalıştığımızı göstermesi açısından değerli. Bu etapta yaklaşık 200 metal obje ele geçti. Bunların içinde ok ucu, sikke, yüzük ve çeşitli metal objeler var. Bunların çoğunun doğrudan savaşa ilişkin olduğunu düşünüyoruz. Farklı ebat ve işlevde ok uçları buluyoruz. Bu bölgede hangi birliklerin çarpıştığını görmemiz açısından da ok uçlarının niteliği bizim için çok önemli. Bunları yerinde işliyoruz. Koordinat ve fotoğrafıyla veri bankamıza yüklüyoruz.





Bilimsel anlamda buluntuları belgeliyoruz, görüntülüyoruz ve raporluyoruz. Daha sonra bunların temizlikleri yapılıyor, işleniyor ve envantere kaydediliyor. Bu buluntuları daha sonra müzeye teslim ediyoruz. Bu yılki çalışmalarımız son derece verimli geçiyor. 6. yılında savaşın geçtiği alanı noktasal olarak belirlemeye dönük araştırmada artık yüzde 70'lere yaklaştık. Savaşın bizim açımızdan hangi aşamalarda, nerede cereyan ettiği büyük oranda belli. Çalışmalar bu çerçevede hızlı ve verimli bir şekilde devam ediyor."